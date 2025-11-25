Anlage im Check 25.11.2025 11:03:14

Wie viel Gewinn ein Monero-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Das wäre der Gewinn bei einer frühen Monero-Investition gewesen.

Gestern vor 1 Jahr notierte Monero bei 162,13 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in XMR investiert hätte, hätte er nun 0,6168 Monero im Depot. Da sich der XMR-USD-Kurs gestern auf 386,01 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 238,09 USD wert. Damit wäre die Investition 138,09 Prozent mehr wert.

Am 27.11.2024 erreichte XMR sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 156,14 USD. Bei 420,49 USD erreichte der Coin am 15.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

