25.11.2025 11:03:14
Wie viel Gewinn ein Monero-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Gestern vor 1 Jahr notierte Monero bei 162,13 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in XMR investiert hätte, hätte er nun 0,6168 Monero im Depot. Da sich der XMR-USD-Kurs gestern auf 386,01 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 238,09 USD wert. Damit wäre die Investition 138,09 Prozent mehr wert.
Am 27.11.2024 erreichte XMR sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 156,14 USD. Bei 420,49 USD erreichte der Coin am 15.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
