TRX-Investment im Fokus 12.11.2025 11:03:13

Wie viel Gewinn ein Tron-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Gewinn ein Tron-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Tron-Engagement gewesen.

Vor 3 Jahren wurde Tron bei 0,055956 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in TRX investiert hätte, befänden sich nun 178 711,91 Tron in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 53 105,21 USD wert gewesen, da sich der TRX-USD-Kurs auf 0,2972 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 431,05 Prozent gesteigert.

Das 52-Wochen-Tief von TRX wurde am 14.11.2024 erreicht und liegt bei 0,1763 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 03.12.2024 bei 0,4195 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Ws Studio1985 / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1637
0,0045
0,39
Japanischer Yen
179,49
0,1300
0,07
Britische Pfund
0,8823
-0,0006
-0,06
Schweizer Franken
0,9228
-0,0022
-0,23
Hongkong-Dollar
9,0425
0,0345
0,38
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Shutdown beendet: ATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer-- Märkte in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt präsentiert von seiner ruhigen Seite, während das deutsche Börsenbarometer Verluste einsteckt. Die US-Börsen eröffnen die Sitzung am Donnestag verhalten. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen