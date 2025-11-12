Wie viel Gewinn ein Tron-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Tron-Engagement gewesen.

Vor 3 Jahren wurde Tron bei 0,055956 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in TRX investiert hätte, befänden sich nun 178 711,91 Tron in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 53 105,21 USD wert gewesen, da sich der TRX-USD-Kurs auf 0,2972 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 431,05 Prozent gesteigert.

Das 52-Wochen-Tief von TRX wurde am 14.11.2024 erreicht und liegt bei 0,1763 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 03.12.2024 bei 0,4195 USD.

Redaktion finanzen.net