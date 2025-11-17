Wie viel Gewinn eine Ethereum-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

Investoren, die vor Jahren in Ethereum investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren notierte Ethereum bei 461,41 USD. Bei einem Investment von 100 USD in ETH vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 0,2167 Ethereum. Die gehaltenen Ethereum wären am 16.11.2025 672,68 USD wert gewesen, da der ETH-USD-Kurs bei 3 103,81 USD lag. Aus 100 USD wurden somit 672,68 USD, was einer positiven Performance von 572,68 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief von ETH liegt derzeit bei 1 471,59 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Am 22.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4 828,99 USD.

Redaktion finanzen.net