Lohnende ETH-Anlage? 17.11.2025 11:03:13

Wie viel Gewinn eine Ethereum-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

Wie viel Gewinn eine Ethereum-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

Investoren, die vor Jahren in Ethereum investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren notierte Ethereum bei 461,41 USD. Bei einem Investment von 100 USD in ETH vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 0,2167 Ethereum. Die gehaltenen Ethereum wären am 16.11.2025 672,68 USD wert gewesen, da der ETH-USD-Kurs bei 3 103,81 USD lag. Aus 100 USD wurden somit 672,68 USD, was einer positiven Performance von 572,68 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief von ETH liegt derzeit bei 1 471,59 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Am 22.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4 828,99 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Steve Heap / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1606
-0,0017
-0,15
Japanischer Yen
179,563
-0,0170
-0,01
Britische Pfund
0,8818
-0,0009
-0,10
Schweizer Franken
0,9221
-0,0007
-0,08
Hongkong-Dollar
9,0217
-0,0129
-0,14
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.25 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen