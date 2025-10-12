|Investition im Check
Wie viel Gewinn eine Investition in Sui von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Sui wurde gestern vor 1 Jahr bei 2,051 USD gehandelt. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in SUI investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4 875,41 Sui. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 413,53 USD, da Sui am 11.10.2025 2,546 USD wert war. Daraus ergibt sich eine Performance von +24,14 Prozent.
Am 25.10.2024 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,725 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 04.01.2025 erreicht und liegt bei 5,296 USD.
