Wie viel Gewinn eine Investition in Tron von vor 1 Jahr abgeworfen hätte

Am 04.11.2024 war Tron 0,1629 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in TRX investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6 138,77 Tron. Die gehaltenen Tron wären am 04.11.2025 1 752,50 USD wert gewesen, da der TRX-USD-Kurs bei 0,2855 USD lag. Damit hätte sich der Wert der Investition um 75,25 Prozent erhöht.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,1603 USD und wurde am 07.11.2024 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 03.12.2024 bei 0,4195 USD.

Redaktion finanzen.net