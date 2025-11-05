|Lohnende Tron-Investition?
|
05.11.2025 11:03:13
Wie viel Gewinn eine Investition in Tron von vor 1 Jahr abgeworfen hätte
Am 04.11.2024 war Tron 0,1629 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in TRX investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6 138,77 Tron. Die gehaltenen Tron wären am 04.11.2025 1 752,50 USD wert gewesen, da der TRX-USD-Kurs bei 0,2855 USD lag. Damit hätte sich der Wert der Investition um 75,25 Prozent erhöht.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,1603 USD und wurde am 07.11.2024 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 03.12.2024 bei 0,4195 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Ws Studio1985 / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,157
|
0,0022
|
|
0,19
|Japanischer Yen
|
177,5395
|
0,8095
|
|
0,46
|Britische Pfund
|
0,8802
|
0,0008
|
|
0,09
|Schweizer Franken
|
0,9315
|
0,0003
|
|
0,03
|Hongkong-Dollar
|
8,9962
|
0,0176
|
|
0,20
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.