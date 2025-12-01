Rentable ETC-Anlage? 01.12.2025 19:43:13

Wie viel Verlust bei einem Ethereum Classic-Investment von vor 3 Jahren angefallen wäre

Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Ethereum Classic gewesen.

Ethereum Classic notierte am 30.11.2022 bei 20,31 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in ETC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 492,47 Ethereum Classic. Die gehaltenen Coins wären am 30.11.2025 bei einem ETC-USD-Kurs von 13,75 USD 6 770,46 USD wert gewesen. Damit wäre das Investment 32,30 Prozent weniger wert.

Am 01.12.2025 erreichte ETC sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 12,86 USD. Am 06.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 38,51 USD.

Redaktion finanzen.net

