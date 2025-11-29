Anlage im Check 29.11.2025 11:03:13

Wie viel Verlust bei einem Internet Computer-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

So viel hätten Investoren mit einem frühen Internet Computer-Einstieg verlieren können.

Internet Computer notierte gestern vor 1 Jahr bei 11,56 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in ICP investiert hat, hat nun 8,647 Internet Computer im Depot. Mit dem ICP-USD-Kurs von gestern gerechnet (4,041 USD), wäre die Investition nun 34,94 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 65,06 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 2,891 USD und wurde am 30.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 15,31 USD.

