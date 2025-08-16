|Lukrative HBAR-Anlage?
|
16.08.2025 19:43:13
Wie viel Verlust bei einem Investment in Hedera von vor 5 Jahren angefallen wäre
Gestern vor 5 Jahren kostete ein Hedera 0,3908 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in HBAR investiert worden wären, hätte man nun 2 558,71 Hedera im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 632,93 USD, da sich der Wert von Hedera am 15.08.2025 auf 0,2474 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36,71 Prozent abgenommen.
Am 04.11.2024 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,042446 USD. Am 17.01.2025 erreichte Hedera sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,3748 USD.
Redaktion finanzen.net
