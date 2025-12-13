|Anlage im Check
Wie viel Verlust bei einem Investment in Internet Computer von vor 1 Jahr angefallen wäre
Vor 1 Jahr wurde Internet Computer bei 13,59 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in ICP investiert hätte, hätte er nun 735,73 Internet Computer. Mit dem ICP-USD-Kurs vom 12.12.2025 gerechnet (3,221 USD), wäre das Investment nun 2 370,10 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 76,30 Prozent verringert.
Am 30.10.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,891 USD. Am 15.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 13,22 USD.
