Wie viel Verlust bei einem Investment in Internet Computer von vor 1 Jahr angefallen wäre

So viel hätten Investoren mit einem frühen Internet Computer-Investment verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde Internet Computer bei 13,59 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in ICP investiert hätte, hätte er nun 735,73 Internet Computer. Mit dem ICP-USD-Kurs vom 12.12.2025 gerechnet (3,221 USD), wäre das Investment nun 2 370,10 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 76,30 Prozent verringert.

Am 30.10.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,891 USD. Am 15.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 13,22 USD.

Redaktion finanzen.net