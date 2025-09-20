Wie viel Verlust bei einem Investment in Toncoin von vor 1 Jahr angefallen wäre

Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Toncoin gewesen.

Toncoin wurde am 19.09.2024 zu einem Wert von 5,682 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in TON investiert hätte, befänden sich nun 1 759,91 Toncoin in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 470,17 USD, da Toncoin am 19.09.2025 3,108 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,30 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 2,538 USD und wurde am 10.03.2025 erreicht. Am 04.12.2024 stieg Toncoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 6,899 USD.

Redaktion finanzen.net