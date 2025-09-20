|Performance unter der Lupe
Wie viel Verlust bei einem Investment in Toncoin von vor 1 Jahr angefallen wäre
Toncoin wurde am 19.09.2024 zu einem Wert von 5,682 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in TON investiert hätte, befänden sich nun 1 759,91 Toncoin in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 470,17 USD, da Toncoin am 19.09.2025 3,108 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,30 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 2,538 USD und wurde am 10.03.2025 erreicht. Am 04.12.2024 stieg Toncoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 6,899 USD.
