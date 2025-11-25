|Hochrechnung
Wie viel Verlust bei einem Neo-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre
Vor 1 Jahr notierte Neo bei 15,33 USD. Bei einer NEO-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,522 Neo in seinem Portfolio. Da sich der NEO-USD-Kurs gestern auf 4,313 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28,13 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 71,87 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 22.11.2025 bei 4,091 USD. Am 03.12.2024 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 25,08 USD.
Redaktion finanzen.net
