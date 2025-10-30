|Langfristige Anlage
|
30.10.2025 11:03:13
Wie viel Verlust bei einem Polkadot-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre
Am 29.10.2020 lag der Kurs von Polkadot bei 4,058 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in DOT vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 2 464,17 Polkadot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 581,97 USD, da sich der Wert von Polkadot am 29.10.2025 auf 3,077 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 24,18 Prozent vermindert.
Am 17.10.2025 erreichte DOT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,893 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polkadot wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 10,72 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1536
|
-0,0032
|
|
-0,28
|Japanischer Yen
|
177,662
|
-0,6180
|
|
-0,35
|Britische Pfund
|
0,8772
|
-0,0023
|
|
-0,26
|Schweizer Franken
|
0,9285
|
0,0012
|
|
0,12
|Hongkong-Dollar
|
8,9646
|
-0,0231
|
|
-0,26
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.