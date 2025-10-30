Wie viel Verlust bei einem Polkadot-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Am 29.10.2020 lag der Kurs von Polkadot bei 4,058 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in DOT vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 2 464,17 Polkadot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 581,97 USD, da sich der Wert von Polkadot am 29.10.2025 auf 3,077 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 24,18 Prozent vermindert.

Am 17.10.2025 erreichte DOT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,893 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polkadot wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 10,72 USD.

Redaktion finanzen.net