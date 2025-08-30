Wie viel Verlust ein Hedera-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Das wäre der Verlust bei einem frühen Hedera-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren war ein Hedera 0,3908 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in HBAR investiert hätte, befänden sich nun 255,87 Hedera in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 58,37 USD, da sich der Wert eines Coins am 29.08.2025 auf 0,2281 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 58,37 USD, was einer negativen Performance von 41,63 Prozent entspricht.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Hedera am 04.11.2024 bei 0,042446 USD. Bei 0,3748 USD erreichte der Coin am 17.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net