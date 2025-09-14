Wie viel Verlust ein Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren bedeutet hätte

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) Investoren gebracht.

Am 13.09.2022 kostete Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,8473 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in POL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 1 180,22 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Mit dem POL-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,2835 USD), wäre die Investition nun 334,55 USD wert. Mit einer Performance von -66,55 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte POL am 08.04.2025 bei 0,1668 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 06.12.2024 bei 0,7155 USD..

Redaktion finanzen.net