|Krypto-Investment im Fokus
|
14.09.2025 19:43:13
Wie viel Verlust ein Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren bedeutet hätte
Am 13.09.2022 kostete Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,8473 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in POL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 1 180,22 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Mit dem POL-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,2835 USD), wäre die Investition nun 334,55 USD wert. Mit einer Performance von -66,55 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte POL am 08.04.2025 bei 0,1668 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 06.12.2024 bei 0,7155 USD..
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1722
|
-0,0014
|
|
-0,12
|Japanischer Yen
|
173,3
|
0,6000
|
|
0,35
|Britische Pfund
|
0,8651
|
0,0006
|
|
0,07
|Schweizer Franken
|
0,9342
|
0,0003
|
|
0,03
|Hongkong-Dollar
|
9,1117
|
-0,0285
|
|
-0,31
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinspolitik im Fokus: ATX geht wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel an Nulllinie -- US-Handel endet mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger am Freitag zurück. Der deutsche Leitindex kämpfte sich schlussendlich zur Nulllinie vor. An den US-Börsen ging es vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen. An den größten Börsen in Asien ging es zum Wochenschluss überwiegend aufwärts.