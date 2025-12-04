Krypto-Investition im Blick 04.12.2025 11:03:13

Wie viel Verlust ein Investment in Tezos von vor 3 Jahren eingebracht hätte

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Tezos Investoren gebracht.

Gestern vor 3 Jahren war ein Tezos 0,9964 USD wert. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in XTZ investiert hätte, befänden sich nun 10 035,72 Tezos in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 044,97 USD, da sich der Wert von Tezos am 03.12.2025 auf 0,5027 USD belief. 2Damit hätte sich die Investition um 49,55 Prozent vermindert.

Am 01.12.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,4704 USD. Am 07.12.2024 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,795 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: AlekseyIvanov / Shutterstock.com

