Wie viel Verlust ein Investment in Toncoin von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Gestern vor 1 Jahr notierte Toncoin bei 6,502 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 153,81 TON im Portfolio. Da sich der Kurs von TON-USD gestern auf 3,422 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 526,28 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 47,37 Prozent gleich.
Am 10.03.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,538 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Toncoin wurde am 04.12.2024 erreicht und liegt bei 6,899 USD.
