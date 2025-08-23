Einblick in die Performance 23.08.2025 19:43:12

Wie viel Verlust ein Investment in Toncoin von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Wie viel Verlust ein Investment in Toncoin von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Das wäre der Verlust bei einem frühen Toncoin-Einstieg gewesen.

Gestern vor 1 Jahr notierte Toncoin bei 6,502 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 153,81 TON im Portfolio. Da sich der Kurs von TON-USD gestern auf 3,422 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 526,28 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 47,37 Prozent gleich.

Am 10.03.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,538 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Toncoin wurde am 04.12.2024 erreicht und liegt bei 6,899 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Skorzewiak / Shutterstock.com,Skorzewiak / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1721
0,0114
0,98
Japanischer Yen
172,31
0,1300
0,08
Britische Pfund
0,8648
0,0000
0,00
Schweizer Franken
0,9394
0,0006
0,06
Hongkong-Dollar
9,155
0,0862
0,95
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:50 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19:18 KW 34: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
22.08.25 KW 34: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
22.08.25 Das sind die Aktienfavoriten der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025
21.08.25 Greenlight Capital im Q2 2025: Neue Spitzenaktie im Einhorn-Depot

Börse aktuell - Live Ticker

Powell-Rede im Blick: Dow klettert auf Rekordhoch -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt fester -- China-Börsen letztlich höher - Nikkei 225 endet knapp fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am letzten Handelstag der Woche etwas leichter, während sich der deutsche Leitindex in die Gewinnzone vorkämpfte. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenende mit einer freundlichen Tendenz. Die asiatischen Indizes bewegten sich am Freitag aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen