Wie viel Verlust ein Polkadot-Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Polkadot Investoren gebracht.

Am 10.09.2022 wurde Polkadot bei 7,785 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in DOT investiert hätte, hätte er nun 128,45 Polkadot. Da sich der DOT-USD-Kurs gestern auf 4,213 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 541,18 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -45,88 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.06.2025 bei 3,156 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 bei 10,72 USD.

Redaktion finanzen.net