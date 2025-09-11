|Krypto-Invest im Blick
|
11.09.2025 11:03:13
Wie viel Verlust ein Polkadot-Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte
Am 10.09.2022 wurde Polkadot bei 7,785 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in DOT investiert hätte, hätte er nun 128,45 Polkadot. Da sich der DOT-USD-Kurs gestern auf 4,213 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 541,18 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -45,88 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.06.2025 bei 3,156 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 bei 10,72 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,169
|
-0,0010
|
|
-0,08
|Japanischer Yen
|
172,87
|
0,4200
|
|
0,24
|Britische Pfund
|
0,8651
|
0,0005
|
|
0,05
|Schweizer Franken
|
0,9345
|
-0,0006
|
|
-0,06
|Hongkong-Dollar
|
9,1038
|
-0,0104
|
|
-0,11
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Entscheid und US-Inflationsdaten voraus: ATX mit Gewinnen -- DAX-Anleger in Lauerstellung -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Neue Allzeithochs in Japan
Am heimischen Aktienmarkt agieren Anleger am Donnerstag mit leichten Käufen. An der Börse in Deutschland ist unterdessen wenig Bewegung zu sehen. An den Börsen in Asien dominieren die Bullen.