Langzeit-Performance 20.11.2025 11:03:13

Wie viel Verlust ein Polkadot-Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Polkadot-Einstieg verlieren können.

Am 19.11.2020 kostete Polkadot 4,761 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in DOT investiert hätte, befänden sich nun 2 100,60 Polkadot in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von DOT-USD gestern auf 2,685 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 640,36 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -43,60 Prozent.

Am 04.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,516 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Polkadot am 06.12.2024 bei 10,72 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com

