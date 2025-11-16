Wie viel Verlust ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) Anlegern gebracht.

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 15.11.2022 zu einem Wert von 0,9385 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 1 065,54 POL. Die gehaltenen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wären gestern 165,92 USD wert gewesen, da sich der POL-USD-Kurs auf 0,1557 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 83,41 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte POL am 16.11.2025 bei 0,1506 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 06.12.2024 bei 0,7155 USD.

Redaktion finanzen.net