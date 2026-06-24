Investment unter der Lupe 24.06.2026 19:43:12

Wie viel Verlust ein Tether-Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Wie viel Verlust ein Tether-Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Bei einem frühen Tether-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Tether war am 23.06.2021 1,001 USD wert. Bei einer Investition von 10 000 USD in USDT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9 991,28 Tether. Da sich der USDT-USD-Kurs gestern auf 0,9988 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 979,04 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,21 Prozent verringert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 04.02.2026 bei 0,9977 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 10.10.2025 erreicht und liegt bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net

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