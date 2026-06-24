|Investment unter der Lupe
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24.06.2026 19:43:12
Wie viel Verlust ein Tether-Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Tether war am 23.06.2021 1,001 USD wert. Bei einer Investition von 10 000 USD in USDT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9 991,28 Tether. Da sich der USDT-USD-Kurs gestern auf 0,9988 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 979,04 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,21 Prozent verringert.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 04.02.2026 bei 0,9977 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 10.10.2025 erreicht und liegt bei 1,002 USD.
Redaktion finanzen.net
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