Wie viel Verlust ein Tether-Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Tether war am 23.06.2021 1,001 USD wert. Bei einer Investition von 10 000 USD in USDT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9 991,28 Tether. Da sich der USDT-USD-Kurs gestern auf 0,9988 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 979,04 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,21 Prozent verringert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 04.02.2026 bei 0,9977 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 10.10.2025 erreicht und liegt bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net