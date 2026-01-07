Wie viel Verlust ein Tether-Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Tether Anlegern gebracht.

Tether notierte am 06.01.2021 bei 1,002 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in USDT investierten, hätten nun 9 983,97 Tether im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 980,49 USD, da sich der Wert von Tether am 06.01.2026 auf 0,9997 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 0,20 Prozent.

Am 31.12.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9984 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 1,002 USD und wurde am 10.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net