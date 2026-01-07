|Entwicklung des Investments
|
07.01.2026 19:43:13
Wie viel Verlust ein Tether-Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte
Tether notierte am 06.01.2021 bei 1,002 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in USDT investierten, hätten nun 9 983,97 Tether im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 980,49 USD, da sich der Wert von Tether am 06.01.2026 auf 0,9997 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 0,20 Prozent.
Am 31.12.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9984 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 1,002 USD und wurde am 10.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1643
|
-0,0018
|
|
-0,15
|Japanischer Yen
|
183,58
|
0,7300
|
|
0,40
|Britische Pfund
|
0,8685
|
0,0007
|
|
0,08
|Schweizer Franken
|
0,9316
|
0,0004
|
|
0,04
|Hongkong-Dollar
|
9,0748
|
-0,0101
|
|
-0,11