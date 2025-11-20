Wie viel Verlust ein Tezos-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Tezos verlieren können.

Tezos wurde am 19.11.2020 zu einem Wert von 2,079 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in XTZ investiert, befänden sich nun 48,11 Tezos in seinem Depot. Da sich der XTZ-USD-Kurs gestern auf 0,5332 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25,65 USD wert. Das entspricht einem Minus von 74,35 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von XTZ wurde am 16.04.2025 erreicht und liegt bei 0,4914 USD. Bei 1,795 USD erreichte die Kryptowährung am 07.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net