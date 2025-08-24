Gewinn oder Verlust? 24.08.2025 19:43:13

Wie viel Verlust ein Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Gestern vor 1 Jahr kostete ein Worldcoin 1,847 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in WLDinvestiert, wäre er nun im Besitz von 541,56 Worldcoin. Die gehaltenen Worldcoin wären gestern 546,23 USD wert gewesen, da sich der WLD-USD-Kurs auf 1,009 USD belief. Damit beträgt die Performance der Investition -45,38 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von WLD liegt derzeit bei 0,6161 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Bei 3,924 USD erreichte Worldcoin am 06.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

