Wie viel Verlust eine Ethereum Classic-Investition von vor 3 Jahren bedeutet hätte

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Ethereum Classic Investoren gebracht.

Ethereum Classic wurde am 17.08.2022 zu einem Wert von 40,13 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in ETC investiert hätte, hätte er nun 249,16 Ethereum Classic. Mit dem ETC-USD-Kurs von gestern gerechnet (22,26 USD), wäre die Investition nun 5 546,99 USD wert. Mit einer Performance von -44,53 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am 08.04.2025 fiel ETC auf ein 52-Wochen-Tief bei 14,04 USD. Am 06.12.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 38,51 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

