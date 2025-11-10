|Krypto-Investition im Blick
Wie viel Verlust eine Ethereum Classic-Investition von vor 3 Jahren bedeutet hätte
Ethereum Classic war am 09.11.2022 18,34 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in ETC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 545,29 Ethereum Classic. Mit dem ETC-USD-Kurs von gestern gerechnet (16,14 USD), wäre das Investment nun 8 802,01 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 11,98 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 14,04 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 bei 38,51 USD.
Redaktion finanzen.net
