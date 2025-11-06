|Krypto-Anlage unter der Lupe
|
06.11.2025 11:03:13
Wie viel Verlust eine Tezos-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Tezos wurde am 05.11.2024 zu einem Wert von 0,6151 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in XTZ investiert hätte, hätte er nun 1 625,69 Tezos. Die Anlage hätte nun einen Wert von 871,59 USD, da sich der Wert eines Coins am 05.11.2025 auf 0,5361 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 12,84 Prozent verringert.
Am 16.04.2025 erreichte XTZ sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,4914 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 07.12.2024 erreicht und liegt bei 1,795 USD.
Redaktion finanzen.net
