Gewinn oder Verlust? 07.12.2025 19:43:13

Wie viel Wert mit einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Worldcoin Anlegern gebracht.

Worldcoin kostete gestern vor 1 Jahr 3,924 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in WLD zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 254,82 Worldcoin. Da sich der Kurs von WLD-USD gestern auf 0,5772 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 147,08 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 85,29 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief von WLD liegt derzeit bei 0,5747 USD und wurde am 05.12.2025 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.12.2024 bei 3,817 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

