Wie viel Wert mit einem Sui-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Wer vor Jahren in Sui eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 06.12.2024 kostete Sui 4,220 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in SUI investiert hätte, befänden sich nun 236,99 Sui in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 06.12.2025 bei einem SUI-USD-Kurs von 1,563 USD 370,48 USD wert gewesen. Das entspricht einem Minus von 62,95 Prozent.

Bei 1,346 USD erreichte SUI am 22.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Sui liegt derzeit bei 5,296 USD und wurde am 04.01.2025 erreicht.

