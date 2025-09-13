|Investition im Check
Wie viel Wert mit einem Toncoin-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Toncoin notierte am 23.12.2021 bei 3,508 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in TON investiert, befänden sich nun 285,06 Toncoin in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 917,24 USD, da Toncoin am 12.09.2025 3,218 USD wert war. Aus 1 000 USD wurden somit 917,24 USD, was einer negativen Performance von 8,28 Prozent entspricht.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 10.03.2025 bei 2,538 USD. Am 04.12.2024 erreichte Toncoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 6,899 USD.
