Wie viel Wert mit einer Investition in Tezos von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

Bei einem frühen Engagement in Tezos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 3 Jahren notierte Tezos bei 1,036 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in XTZ investiert hätte, befänden sich nun 9 648,76 Tezos in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 5 621,85 USD wert gewesen, da sich der XTZ-USD-Kurs auf 0,5827 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 43,78 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 16.04.2025 erreicht und liegt bei 0,4914 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 07.12.2024 bei 1,795 USD.

Redaktion finanzen.net