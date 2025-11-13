|Entwicklung der Anlage
|
13.11.2025 11:03:13
Wie viel Wert mit einer Investition in Tezos von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre
Gestern vor 3 Jahren notierte Tezos bei 1,036 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in XTZ investiert hätte, befänden sich nun 9 648,76 Tezos in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 5 621,85 USD wert gewesen, da sich der XTZ-USD-Kurs auf 0,5827 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 43,78 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 16.04.2025 erreicht und liegt bei 0,4914 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 07.12.2024 bei 1,795 USD.
Redaktion finanzen.net
