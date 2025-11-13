Entwicklung der Anlage 13.11.2025 11:03:13

Wie viel Wert mit einer Investition in Tezos von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einer Investition in Tezos von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

Bei einem frühen Engagement in Tezos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 3 Jahren notierte Tezos bei 1,036 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in XTZ investiert hätte, befänden sich nun 9 648,76 Tezos in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 5 621,85 USD wert gewesen, da sich der XTZ-USD-Kurs auf 0,5827 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 43,78 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 16.04.2025 erreicht und liegt bei 0,4914 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 07.12.2024 bei 1,795 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: leksiv / Shutterstock.com,AlekseyIvanov / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1615
0,0023
0,20
Japanischer Yen
179,5
0,1400
0,08
Britische Pfund
0,8828
-0,0001
-0,01
Schweizer Franken
0,9238
-0,0012
-0,13
Hongkong-Dollar
9,0264
0,0183
0,20
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Shutdown beendet: ATX wenig bewegt -- DAX leichter -- Märkte in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich freundlich, während das deutsche Börsenbarometer Verluste einsteckt. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen