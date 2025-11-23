|Langzeit-Investment
|
23.11.2025 11:03:15
Wie viel Wert mit einer Sui-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Am 22.11.2024 notierte Sui bei 3,565 USD. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 10 000 USD in SUI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 804,82 Sui. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 774,28 USD, da Sui am 22.11.2025 1,346 USD wert war. Mit einer Performance von -62,26 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Sui am 22.11.2025 bei 1,346 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 04.01.2025 bei 5,296 USD.
Redaktion finanzen.net

