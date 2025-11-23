Langzeit-Investment 23.11.2025 11:03:15

Wie viel Wert mit einer Sui-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einer Sui-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Sui gebracht.

Am 22.11.2024 notierte Sui bei 3,565 USD. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 10 000 USD in SUI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 804,82 Sui. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 774,28 USD, da Sui am 22.11.2025 1,346 USD wert war. Mit einer Performance von -62,26 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Sui am 22.11.2025 bei 1,346 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 04.01.2025 bei 5,296 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1515
-0,0015
-0,13
Japanischer Yen
180,0674
-1,4526
-0,80
Britische Pfund
0,8792
-0,0026
-0,29
Schweizer Franken
0,9309
0,0019
0,20
Hongkong-Dollar
8,9625
-0,0129
-0,14
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:49 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
10:18 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.11.25 KW 47: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnete Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen