WIF Kurs Prognose – Rallye auf neues Allzeithoch könnte gerade beginnen

Die Kryptowährung WIF (Dogwifhat) steht derzeit im Fokus vieler Anleger, die gespannt auf die nächste große Kursbewegung warten. Nach einer Phase der Konsolidierung scheint WIF nun vor einer potenziellen neuen Rallye zu stehen. In diesem Artikel beleuchten wir die aktuellen Entwicklungen und analysieren, ob WIF tatsächlich auf dem Weg zu einem neuen Allzeithoch sein könnte.

WIF war in diesem Bull Run bisher einer der beliebtesten Memecoins

Dogwifhat ist ein vergleichsweise junger Meme Coin, der erst Ende des vergangenen Jahres auf CoinMarketCap gelistet wurde und damals einen Preis von circa 0,20 Dollar hatte. Mit der ersten Meme Coin Rallye 2024 gewann er schnell an Beliebtheit, was zu einer starken Wertexplosion führte. Im Verlauf des März stieg der Wert auf über 3 Dollar und Anfang April erreichte er sein bisheriges Allzeithoch bei über 4,60 Dollar. Nach dieser impulsiven Rallye setzte jedoch, wie für Meme Coins typisch, eine starke Korrektur ein, die den Wert von Dogwifhat schnell wieder auf den wichtigen 2-Dollar-Support sinken ließ.

Von diesem Punkt aus konnte sich Dogwifhat bis Ende Mai noch einmal auf 4 Dollar steigern. Es gelang den Bullen jedoch nicht, das bisherige Allzeithoch zu übertreffen. Stattdessen setzte eine erneute, diesmal noch tiefere Korrekturphase ein. Im Zuge dieser jüngsten Korrektur fiel der Wert von Dogwifhat erneut, diesmal auf den 1,50-Dollar-Support. Der wichtige Kursbereich wurde dreimal getestet, wobei die Bullen jedes Mal erfolgreich verteidigen konnten, was darauf hindeutet, dass Dogwifhat nun möglicherweise am Beginn einer neuen Rallyephase steht.

Quelle: CoinMarketCap.com

Im vergangenen Monat konnte der Coin seinen Wert bereits um etwa 35 Prozent steigern, wobei der impulsivste Teil dieser Rallye innerhalb der letzten Woche stattfand, in der Dogwifhat sogar fast 50 Prozent zulegte. Heute wurde ein neuer Höchststand bei 2,66 Dollar erreicht und aktuell liegt der Wert bei 2,53 Dollar. Die Marktkapitalisierung des Meme Coins ist dadurch wieder auf über 2,5 Milliarden Dollar angestiegen, was ihn zu einer der 40 größten Kryptowährungen insgesamt macht. Unter den Meme Coins nimmt Dogwifhat sogar eine noch stärkere Position ein, da er hier der viertgrößte seiner Art ist.

Nach der letzten tiefen Korrektur fragen sich viele Anleger jetzt berechtigterweise, ob Dogwifhat diesmal in die nächste wirklich bullische Phase eintreten und bald möglicherweise neue Höchststände erreichen könnte. Die bisherigen Entwicklungen und die aktuelle Marktstimmung lassen zumindest hoffen, dass eine erneute Rallye bevorstehen könnte.

Könnte nach der letzten Korrektur nun die nächste Rallye beginnen?

Betrachtet man den Chart von WIF, so scheinen die Zeichen für eine erneute Rallye aktuell gutzustehen. Schließlich gelang es dem Coin bereits, die wichtigen Widerstandsniveaus bei 2 Dollar beziehungsweise 2,30 Dollar zu überwinden. Im Falle einer bullischen Fortsetzung des Trends wäre es für WIF nun sehr wichtig, den Bereich um 2,50 Dollar zu halten und in den kommenden Tagen oder Wochen auch die 3-Dollar-Marke erneut nachhaltig zu überwinden. Sollte dies gelingen, könnte der Coin zum ersten Mal seit knapp zwei Monaten den Versuch unternehmen, wieder über 4 Dollar zu steigen.

Es wäre an diesem Punkt enorm wichtig, dass der Kurs nicht wie beim letzten Mal scharf abgewiesen wird, sondern auch die 4-Dollar-Marke überschreiten kann. Erst wenn dies geschehen ist, wird eine Rallye auf ein neues Allzeithoch bei 5 Dollar oder noch höher realistisch. Für den weiteren Jahresverlauf gehen Analysten davon aus, dass es wahrscheinlich eine weitere Meme-Coin-Rallye geben könnte, die WIF dann möglicherweise sogar noch deutlich höher und vielleicht bis auf 10 Dollar katapultieren könnte. Hierfür müssen jedoch zuerst die bereits beschriebenen Widerstandsniveaus überwunden werden und das aktuelle Niveau überhaupt gehalten werden können.

Quelle: TradingView.com

Sollte es WIF nämlich nicht gelingen, über 2,50 Dollar zu bleiben, so könnte es zu einem erneuten Rücksetzer auf 2 Dollar kommen. Wenn er auch wieder darunter abrutscht, würde dies ein sehr negatives Chartbild abgeben und noch tiefere Korrekturen in Richtung 1 Dollar realistisch machen. Auch wenn der aktuelle Zeitpunkt für viele Anleger attraktiv erscheint, um in WIF zu investieren, sollten sie sich doch immer dessen bewusst sein, dass es sich hierbei bereits um einen gut etablierten Coin handelt, der eine milliardenschwere Marktkapitalisierung besitzt.

Das schränkt sein Aufwärtspotenzial natürlich beträchtlich ein, da es einfach viel größeren Investitionssummen bedarf, um den Kurs in die Höhe zu treiben. Daher interessieren sich immer mehr Anleger aktuell eher für kleinere und jüngere Meme-Coin-Alternativen wie beispielsweise PLAY vom neuen Play-to-Earn-Meme-Coin-Projekt PlayDoge. Solche kleineren Projekte bieten oft ein höheres Renditepotenzial, da sie sich noch in den frühen Phasen ihrer Entwicklung befinden und somit größere Wachstumsmöglichkeiten bieten.

Statt WIF kaufen viele Memecoin-Investoren jetzt lieber PLAY

Dementsprechend richten viele Anleger ihren Fokus nun auf PlayDoge ($PLAY), einen vielversprechenden neuen Coin, der nach seinem aktuellen PreSale einen explosionsartigen Anstieg erleben könnte. Innerhalb weniger Wochen hat das Play-to-Earn Projekt beeindruckende 5,8 Millionen Dollar an Investitionen im PreSale angezogen. Das enorme Interesse zeigt, dass PlayDoge auf dem besten Weg ist, sich als ernstzunehmender Konkurrent im Meme Coin-Sektor zu etablieren.

PlayDoge kombiniert das kultige Doge-Meme mit dem nostalgischen Tamagotchi-Spiel aus den 90er Jahren, um ein unterhaltsames und einzigartiges Spielerlebnis zu bieten. In diesem Spiel können Nutzer ihren eigenen virtuellen PlayDoge pflegen und trainieren, während sie gleichzeitig $PLAY-Token verdienen. Die Tokens können nicht nur im Spiel verwendet, sondern auch gegen andere Kryptowährungen eingetauscht werden. Der PreSale bietet Anlegern die Möglichkeit, $PLAY-Token zu stark vergünstigten Konditionen von nur 0,00521 Dollar zu erwerben.

Quelle: PlayDoge.io

Zusätzlich hat PlayDoge eine Staking-Funktion, die es Nutzern ermöglicht, passiv $PLAY-Token zu verdienen. Frühzeitige Staker können von attraktiven jährlichen Renditen in Höhe von 84 % profitieren. Angesichts der positiven Resonanz auf den PreSale und der vielversprechenden Roadmap von PlayDoge ist es gut möglich, dass das Projekt in naher Zukunft große Fortschritte machen wird. Interessierte Anleger können sich auf der offiziellen Website von PlayDoge oder auf deren Social-Media-Kanälen über weitere Entwicklungen informieren und am PreSale teilnehmen, um von den aktuellen günstigen Konditionen zu profitieren

