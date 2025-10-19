|Rentable WLD-Investition?
Worldcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht
Worldcoin war gestern vor 1 Jahr 2,366 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in WLD zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 42,26 Worldcoin. Die gehaltenen Worldcoin wären gestern 37,45 USD wert gewesen, da sich der WLD-USD-Kurs auf 0,8862 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 62,55 Prozent verkleinert.
Am 08.04.2025 erreichte WLD sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,6161 USD. Am 06.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3,924 USD.
