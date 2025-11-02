Investition im Fokus 02.11.2025 19:43:14

Worldcoin: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

Bei einem frühen Worldcoin-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Worldcoin wurde am 01.11.2024 bei 1,880 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in WLD investiert worden wären, hätte man nun 5 320,27 Worldcoin im Depot. Da sich der WLD-USD-Kurs gestern auf 0,8686 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 621,28 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 53,79 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von WLD wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 0,6161 USD. Am 06.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3,924 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

