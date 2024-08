XRP nach 8% Anstieg Spitzenreiter unter Top 100 – Wohin geht die Reise?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nach einem starken Dienstag zeigt XRP heute eine Steigerung von 8% in den letzten 24 Stunden. Damit führt die Währung von Ripple Labs als stärkster Performer die Top 100 der Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung an. Solch eine Leistung wurde bei XRP schon seit Monaten nicht mehr beobachtet, da der Token eher dem Markt hinterhergehinkt ist. Neben dem ständig präsenten Thema der Einigung zwischen Ripple und der SEC ist gestern ein weiteres Thema rund um die Währung aufgetaucht.

Durch die Steigerung in den letzten 24 Stunden konnte XRP eine Marktkapitalisierung von 36 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einem 24 Stunden Handelsvolumen von 2,95 Milliarden US-Dollar. Luft nach oben ist noch vorhanden, denn das Allzeithoch des Tokens war am 4. Januar 2018 bei 3,84 US-Dollar. Zu diesem Zeitpunkt hatte XRP eine Marktkapitalisierung von über 128 Milliarden US-Dollar erreicht. Neben den langfristig und loyalen XRP-Haltern scheinen sich mittlerweile noch viele weitere dazu zu gesellen. So zeigen Daten der Blockchain-Analyseplattform Santiment einen deutlichen Anstieg der Wallets, die 10.000 XRP oder mehr halten. Die Anzahl dieser Adressen ist auf knapp 280.000 Wallets gestiegen, was einem 6-Monats-Hoch entspricht.

Einigung im Verfahren in Aussicht

Nach den unzähligen Schlagabtauschen zwischen den Ripple-Anwälten und der SEC sind nun viele Analysten und Experten der Meinung, dass es schon bald zu einer Einigung im Verfahren kommen könnte. Immerhin wurden von beiden Parteien bereits konkrete Zahlen für Ausgleichszahlungen in den Raum geworfen, auch wenn diese sich in der Höhe dramatisch unterschieden. Von der Metaebene betrachtet bedeutet dies jedoch, dass beide Parteien mittlerweile für eine Einigung im Rechtsstreit auch ohne Richterspruch offen wären. Eine gegenseitige Annäherung mit einer entsprechenden Einigung könnte für Ripple einen drastischen Kursschub bringen. Natürlich ist auch noch der Richterspruch offen, welcher das Verfahren schon bald beenden könnte.

Auf den sozialen Medien gehen die Wogen jedenfalls schon hoch. Ständig kommen neue Nachrichten, dass sich die SEC und Ripple Labs zum nächsten Meeting des Verfahrens treffen würden. Diese Annahmen basieren sehr häufig auf Veröffentlichungen der SEC zu deren Meetings, wobei hier keine konkrete Verfahrensgegner genannt werden. Deshalb wurden diese Nachrichten auch im Juli schon mehrmals auf den sozialen Medien fälschlicherweise verbreitet.

Gerüchte um Russlands Kryptozahlungen

Als weiterer bullischer Faktor sind gestern die Nachrichten über Russlands Kryptozahlungen erschienen. Das Land plant, nach den SWIFT-Sanktionen durch den Westen, grenzüberschreitende Kryptozahlungen im großen Stil einführen zu wollen. Nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs wurde das Land vom SWIFT-System ausgeschlossen.

„Wir diskutieren bereits mit Ministerien, Behörden und Unternehmen über die Bedingungen des Experiments und gehen davon aus, dass die ersten derartigen Zahlungen bis zum Ende dieses Jahres stattfinden werden“, sagt Zentralbankchefin Elvira Nabiullina am Dienstag.

Nachdem Ripple schon lange als Konkurrent von SWIFT im internationalen Zahlungsverkehr gehandelt wird, wurden diese Nachrichten in der XRP-Community als äußerst bullisch aufgenommen. Der Start des Gesetzes ist mit Herbst dieses Jahres geplant.

Während XRP mit seinem Anstieg unter den Top 100 Coins Maßstäbe setzt, legt der neue ICO Pepe Unchained die Messlatte für Vorverkäufe auf ein neues Niveau. In gut 45 Tagen seines Vorverkaufs hat der Coin nun schon über 6,5 Millionen US-Dollar an Mitteln eingesammelt und damit mehr als 150.000 US-Dollar pro Tag gefundet.

Pepe Unchained Presale, Quelle: https://pepeunchained.com/de#home

Bei einem derartig starken Funding-Ergebnis stellt sich natürlich die Frage, was diesen Coin von anderen unterscheidet.

Dieses neue Projekt möchte nichts Geringeres, als mit seiner Kryptowährung auch eine eigene Layer 2-Blockchain mit an den Start zu bringen. Die Vorteile für Meme-Coin-Trader bringen dahingehend das hohe Interesse um den Token auf den Höchstpunkt: Durch die eigene Blockchain können Transaktionen 100-mal schneller sowie auch vor allem 100-mal günstiger abgewickelt werden.

Während viele Meme-Coin-Trader gerne den konventionellen $PEPE Token handeln, können sich innovative Investoren hier enorme Kosten für die Transaktionen und Abwicklung des Swappings sparen. Als weiterer Vorteil ergeben sich höhere Staking-Renditen, wobei derzeit noch immer 297% APY geboten werden. Und das obwohl bereits mehr als 537 Millionen $PEPU Token im Staking-Vertrag gesperrt wurden. Dies zeigt auch das Vertrauen der Investoren in das Projekt, da diese Token zur langfristigen Stabilisierung des Ökosystems beitragen. Schon bald könnte dieser Token die 10 Millionen US-Dollar-Grenze im Vorverkauf sprengen und damit neue Maßstäbe für Meme-Coins setzen.

Doch was macht den $PEPU noch so besonders?

Durch die Erstellung der eigenen Blockchain könnte das Ökosystem in Zukunft als Basis für neue Meme-Coin-Projekte genutzt werden. Damit wäre die Blockchain von $PEPU ähnlich wie die von Base oder Polygon. Der innovative Token würde damit in der Hierarchie der Kryptowährungen eine Stufe nach oben springen und quasi eine Art übergeordnete Kryptowährung im Vergleich zu Meme-Coins werden. Diese Aussichten in Verbindung mit dem viralen Maskottchen und den technischen Raffinessen scheinen Investoren zu gefallen, weshalb die Anlegerschaft in breiten Massen zu diesem neuen Projekt strömt.

Wer sich ebenfalls für innovative Krypto-Projekte interessiert, sollte sich beeilen, da schon in weniger als zwei Tagen die nächste Preiserhöhung im Vorverkauf ansteht.

Hier $PEPU Token im Vorverkauf sichern.

