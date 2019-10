Als Zuckerberg zitterte

Rückblick auf die vergangene Woche

Die vergangene Woche verliefen in London alle Tage so, wie bereits an dieser Stelle am vergangenen Montag angekündigt: Morgens wachte man auf, im Radio sangen Sonny und Cher „I Got You Babe“, und am Abend war immer noch keine Entscheidung über einen Brexit-Deal oder ein definitives Austritts-Datum gefallen. Die einzelnen, immer wieder überraschenden parlamentarischen Wendungen und die Hintergründe dazu aufzuzählen, ist müßig. Denn auch in dieser Woche, vermutlich in den nächsten Monaten und vielleicht sogar in den kommenden Jahren wird es so sein wie in den vergangenen zweieinhalb Jahren. Großbritannien diskutiert den Brexit, die Europäische Union schaut dem Treiben zu, und am nächsten Morgen singen Sonny und Cher wieder „I Got You Babe“. Es sei denn, irgendwas wäre einmal anders. Und alles, was anders ist, wäre gut.

Ein weiteres Projekt, das wohl am Größenwahn eines Einzelnen scheitern wird, ist Libra – der Versuch Mark Zuckerbergs, seinen Facebook-Nutzern per Zahlungs-App tief ins Portemonnaie zu schauen. Vertreter von Facebook mussten sich am vergangenen Mittwoch politischen Ausschüssen in Deutschland und den USA stellen und Fragen zu ihrer geplanten Digitalwährung beantworten. Für Bundestagsverhältnisse war das eine scharfe Anhörung mit durchaus angespannter Stimmung. Die Bundestagsabgeordneten in Berlin sehen es kritisch, dass es seitens des Libra-Konsortiums bisher keine Anzeichen gibt, die Europäische Union in irgendeiner Weise in Zuckerbergs Pläne einzuweihen oder einzubinden. Die vorgeladenen Libra-Manager dachten auch bei der Anhörung überhaupt nicht daran, mehr als die üblichen Plattitüden von sich zu geben.

Ähnlich arrogant traten die Libra-Manager auch in Washington auf. Der demokratisch geführte Finanzausschuss sparte denn auch nicht mit Kritik – und das ist sehr, sehr vorsichtig formuliert. Die Abgeordneten nannten Facebook-Chef Mark Zuckerberg einen „profitmaximierenden Lügner, der sich um das Wohl seiner Mitarbeiter nicht kümmere – und um das Wohl der Welt schon gar nicht“. Das war zwar schon starker Tobak. Das Glanzlicht der Anhörung waren jedoch zweifelsfrei die fünfeinhalb Minuten, in denen die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez Mark Zuckerberg ins Kreuzverhör nahm. Sie stellte einfache Fragen und bekam zunächst ausweichende und dann immer widersprüchlichere Antworten vom zunehmend verunsicherten Mark Zuckerberg.