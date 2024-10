3 Dividend-Paying ETFs to Buy Now Amid Surging Oil Prices

The energy sector, which had been lagging the major indexes year to date, is up 8% in the last week. There are plenty of ways to invest in the sector, from majors like ExxonMobil (NYSE: XOM) and Chevron (NYSE: CVX), exploration and production (E&P) companies like ConocoPhillips, pipeline giants like Kinder Morgan, or refining companies like Valero Energy. Some investors may prefer the benefits of diversification that come with exchange-traded funds (ETFs).Here's why the Vanguard Energy ETF (NYSEMKT: VDE), the iShares Global Energy ETF (NYSEMKT: IXC), and the iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSEMKT: IEO) stand out as great buys now.Image source: Getty Images.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool