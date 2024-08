ADAC: Diesel so günstig wie zuletzt vor 13 Monaten

BERLIN (Dow Jones)--Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club ( ADAC ) hat eine weitere Entspannung an den Zapfsäulen betont. Diesel sei derzeit so günstig wie seit 13 Monaten nicht mehr, der Benzinpreis rangiere auf dem niedrigsten Stand seit einem halben Jahr. Nach einer aktuellen ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland koste ein Liter Diesel derzeit im bundesweiten Mittel 1,607 Euro und sei damit 1,9 Cent günstiger als vor einer Woche. Billiger als zurzeit war Diesel demnach zuletzt am 5. Juli 2023.

Erfreulich aus Autofahrersicht sei auch die Entwicklung des Benzinpreises: Für einen Liter Super E10 müssen die Autofahrerinnen und Autofahrer demnach aktuell im Schnitt 1,734 Cent bezahlen. Das sei ebenfalls ein Minus von 1,9 Cent im Vergleich zur Vorwoche und markiere den niedrigsten Stand seit dem 5. Februar 2024. Laut ADAC sind die weiter gesunkenen Rohölnotierungen die wesentliche Ursache für den anhaltenden Preisrückgang an den Tankstellen. Insbesondere die schwächeren Konjunkturdaten aus den USA, China und auch Europa dürften das deutliche Absinken begünstigt haben. Das derzeitige Preisniveau sowohl am Rohöl- als auch am Kraftstoffmarkt stehe jedoch "auf tönernen Füßen", da eine mögliche Eskalation im Nahen Osten den Ölpreis rasch wieder nach oben treiben könnte, so der ADAC.

