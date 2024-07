Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 2.476,11 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 10:10 Uhr um 0,29 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 2.468,95 US-Dollar stand.

Nach 31,41 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Mittwochvormittag um -1,53 Prozent auf 30,93 US-Dollar gesunken.

Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 0,95 Prozent auf 1.010,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.000,50 US-Dollar.

Derweil geht es für den Palladiumpreis bergauf. Der Palladiumpreis steigt 1,51 Prozent auf 972,50 US-Dollar, nach 958,00 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 0,16 Prozent auf 83,98 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 83,73 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,36 Prozent auf 81,11 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 80,76 US-Dollar.

Indes gewinnt der Haferpreis hinzu. Für den Haferpreis geht es nach 3,12 US-Dollar am Vortag auf 3,24 US-Dollar nach oben (+3,19Prozent).

In der Zwischenzeit kann der Maispreis Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Maispreis um 0,51 Prozent auf 3,98 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,96 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Sojabohnenpreis um 0,44 Prozent auf 10,96 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 10,91 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenmehlpreis bei 333,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (335,40 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,66 Prozent.

Indes gewinnt der Sojabohnenölpreis hinzu. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,47 US-Dollar am Vortag auf 0,47 US-Dollar nach oben (+0,36Prozent).

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,19 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,92 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,20 US-Dollar).

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Erdgaspreis - Natural Gas kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 2,19 US-Dollar lag, wird der Erdgaspreis - Natural Gas um 09:59 Uhr auf 2,18 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich der Heizölpreis seitwärts. Um 10:00 Uhr wurde ein Preis von 65,25 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Heizölpreis bei 65,25 US-Dollar.

