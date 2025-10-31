|Fokus Rohstoffpreise
31.10.2025 20:43:14
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Der Goldpreis liegt am Abend bei 3.997,81 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 20:40 Uhr um -1,01 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.038,69 US-Dollar stand.
Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Silberpreis -0,80 Prozent niedriger bei 48,61 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 49,00 US-Dollar.
Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.580,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,32 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.617,50 US-Dollar).
Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -0,68 Prozent auf 1.451,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.461,00 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 19:45 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 0,54 Prozent auf 65,07 US-Dollar. Am Vortag standen noch 65,00 US-Dollar an der Tafel.
Nach 60,57 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Freitagabend um 0,58 Prozent auf 60,92 US-Dollar gestiegen.
Indes gewinnt der Baumwolle hinzu. Für den Baumwolle geht es nach 0,65 US-Dollar am Vortag auf 0,66 US-Dollar nach oben (+0,64Prozent).
Zudem gewinnt der Haferpreis am Freitagabend hinzu. Um 2,39 Prozent auf 2,90 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Haferpreis bei 2,83 US-Dollar.
Zudem gewinnt der Maispreis am Freitagabend hinzu. Um 0,17 Prozent auf 4,31 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,30 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Mastrindpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,47 US-Dollar) geht es um -2,56 Prozent auf 3,38 US-Dollar nach unten.
Zudem fällt der Orangensaftpreis. Um -2,31 Prozent reduziert sich der Orangensaftpreis um 19:00 Uhr auf 1,69 US-Dollar, nachdem der Orangensaftpreis am Vortag noch bei 1,73 US-Dollar lag.
In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenpreis Gewinne verbuchen. Um 19:20 Uhr steigt der Sojabohnenpreis um 0,80 Prozent auf 11,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,91 US-Dollar an der Tafel.
Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 1,84 Prozent auf 321,40 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 315,60 US-Dollar.
Nach 0,50 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Freitagabend um -2,07 Prozent auf 0,49 US-Dollar gesunken.
Währenddessen legt der Erdgaspreis - Natural Gas um 3,92 Prozent auf 4,11 US-Dollar zu. Gestern war der Erdgaspreis - Natural Gas noch 3,96 US-Dollar wert.
Daneben verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 0,65 Prozent auf 0,81 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,81 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Milchpreis um 0,06 Prozent auf 16,92 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 16,91 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Rapspreis im Aufwind. Um 19:00 Uhr zieht der Rapspreis um 0,52 Prozent auf 481,00 Euro an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 478,50 Euro gemeldet wurde.
Daneben wertet der Heizölpreis um 19:31 Uhr ab. Es geht -1,22 Prozent auf 64,19 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 64,99 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Kohlepreis Verluste. Um 18:59 Uhr fällt der Kohlepreis um -0,27 Prozent auf 92,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 93,15 US-Dollar an der Tafel.
Nach 10,24 US-Dollar am Vortag ist der Reispreis am Freitagabend um 0,29 Prozent auf 10,27 US-Dollar gestiegen.
Mit dem Holzpreis geht es indes nach unten. Der Holzpreis gibt -1,10 Prozent auf 537,00 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 543,00 US-Dollar an der Tafel standen.
