84,70
USD
-31,16
-26,89 %
30.01.2026 20:55:00

An American Silver Play With Growth Potential

Silver prices have tripled in the past year, from around $30 in late January 2025 to over $100 today. Silver offers a relatively safe haven to traditional stocks, and it's seen as a hedge against inflation, which has remained elevated in the past year.There's also a shortage of physical silver amid soaring demand for use in a variety of technologies, such as solar panels and electric vehicles. One estimate put the shortage at 95 million ounces in 2025.In other words, investors shouldn't count out silver yet, even after a massive move higher in the past few months. However, the safer way to play the metal may be by investing in silver mining companies, not the metal itself.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Silberpreis 84,70 -31,16 -26,89

