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Black Rock Coffee Bar Q3 2026 Earnings Call Transcript

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Der heimische Aktienmarkt erlebte einen freundlichen Handelstag. Der deutsche Aktienmarkt konnte ebenfalls Gewinne einfahren. Die US-Börsen legten zu. In Fernost waren am Mittwoch mehrheitlich Pluszeichen zu sehen.
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