BP steps up cost cutting as profits slide
The oil giant also says it is suspending its share buyback programme ahead of the arrival of its new boss.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|70,19
|1,11
|1,61
|Ölpreis (WTI)
|65,35
|1,39
|2,17
