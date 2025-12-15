|
Brussels imposes sanctions on oil trader Lakhani over Russia allegations
EU accuses Canadian-Pakistani businessman of helping to provide ‘a substantial source of revenue’ to RussiaWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|60,87
|-0,35
|-0,57
|Ölpreis (WTI)
|57,07
|-0,37
|-0,64
