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China-backed copper mine threatens Pakistan shutdown over security risk

Worsening violence in Balochistan imperils Islamabad’s resource ambitionsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Mittwoch zurückhaltend. An der Wall Street geht es nach oben. In Asien wurden zur Wochenmitte teils kräftige Gewinne verzeichnet.
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