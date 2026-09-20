|Commodities aktuell
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20.09.2026 20:43:14
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Abend
Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 4.380,05 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.
Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 20:14 Uhr werden 66,33 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeit bewegt sich der Platinpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Platinpreis bei 1.801,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.801,50 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Palladiumpreis kaum vom Fleck. Nach 1.309,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Palladiumpreis um 20:14 Uhr bei 1.309,00 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
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