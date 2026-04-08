|
08.04.2026 15:51:45
Councils working on policy for heating oil support
A new government fund launched on 1 April will provide financial support for households on heating oil.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Heizölpreis
|106,20
|5,55
|5,51
|Ölpreis (Brent)
|97,94
|1,24
|1,28
|Ölpreis (WTI)
|97,96
|3,55
|3,76