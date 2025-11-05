|Nach Verlusten
05.11.2025 17:13:39
Darum fallen die Ölpreise
Die Erwartung einer Überversorgung mit Rohöl lastet weiterhin auf den Preisen. Unterstützt wurden diese Befürchtungen durch die Entscheidung von Opec+, die am Sonntag eine erneute Ausweitung der Förderung zum Jahresende angekündigt hatte. Die steigende Förderung von Produzenten außerhalb von Opec+ dürfte laut Experten zu einem Überangebot führen. Die Vereinigten Staaten, Brasilien und Kanada haben zuletzt die Förderung ausgeweitet.
Das hohe Angebot an Rohöl wurde in den USA durch die Veröffentlichung der vom Rohöllagerbestände bestätigt. Die Vorräte sind laut dem Energieministerium deutlich gestiegen. Volkswirte hatten mit einem Rückgang gerechnet.
Die Ölpreise haben seit Jahresbeginn deutlich nachgegeben. So hatte der Brentpreis im Januar zeitweise über 80 Dollar gelegen.
