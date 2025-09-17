|Zinsentscheid
Darum geben die Ölpreise etwas nach - Jüngster Preisanstieg vorerst gestoppt
In den vergangenen drei Handelstagen hatte die Sorge vor einem Ausfall russischer Öllieferungen den Notierungen am Ölmarkt Auftrieb verliehen. Die Ukraine hat im Krieg gegen Russland immer wieder Anlagen der russischen Ölindustrie angegriffen. Durch die Angriffe hat Russland geschätzt ein Fünftel seiner Kapazitäten zur Ölverarbeitung verloren. In einigen Regionen wird von Benzinmangel berichtet.
Am Ölmarkt stehen zudem mögliche neue Sanktionen des Westens gegen Russland weiter im Blick. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte nach einem Gespräch mit US-Präsident Donald Trump eine Initiative für einen schnelleren Stopp aller europäischen Öl- und Gasimporte aus Russland angekündigt.
Im weiteren Handelsverlauf blicken die Anleger auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Allgemein wird die erste Zinssenkung in diesem Jahr erwartet. Eine stärkere Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte gilt als unwahrscheinlich. Sollte es aber einen deutlichen Zinsschritt geben, könnte dies auch am Ölmarkt für Impulse sorgen.
Trotz der jüngsten Kursbewegungen sehen Marktbeobachter die Ölpreise weiter in einer vergleichsweise stabilen Handelsspanne. Seit Anfang August hielten sich die Notierungen bei 65 bis 70 Dollar. In dieser Zeit haben geopolitische Risiken wie der Krieg in der Ukraine die Ölpreise gestützt, während eine Anhebung der Fördermenge durch den Ölverbund Opec+ gleichzeitig für Verkaufsdruck sorgte.
