13.01.2026 08:05:38
Deshalb legt der Ölpreis zu
Für alle Länder, die Geschäfte mit dem Iran machen, sollen mit sofortiger Wirkung Strafzölle auf Einfuhren in die USA in Höhe von 25 Prozent des Warenwerts gelten, wie Trump auf seiner Plattform Truth Social erklärte. Bei Trumps knapper Ankündigung von Zöllen für Länder mit Iran-Geschäften blieb unklar, was genau seine Formulierung zu Ländern, die "Geschäfte mit dem Iran machen", umfasst. Vom Weißen Haus wurde zunächst auch kein Erlass des Präsidenten zu Zöllen veröffentlicht.
Die Zollandrohungen sorgten erst einmal für einen Aufschlag bei den Ölpreisen, sagte Öl-Analyst Charu Chanana von Saxo Markets in Singapur. Aber in welche Richtung es am Ende tatsächlich wirkt, hänge nun davon ab, ob die Zoll-Rhetorik überhaupt in realen Zöllen mündet und wie diese dann die Nachfrage belasten, wenn es deswegen zu Versorgungsengpässen oder zu neuen Handelsstreitigkeiten kommt.
In den vergangenen Handelstagen waren die Ölpreise noch zum Teil deutlich gestiegen. Am Donnerstagmorgen hatten beide Ölsorten jeweils rund vier Dollar weniger gekostet, bevor die Lage im Ölstaat Iran weiter eskalierte. Die Lage in Venezuela, das über die weltweit größten Ölreserven verfügt, wird von Öl-Investoren ebenfalls stark beachtet./stk/zb
